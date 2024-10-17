В Коми открыли еще одно новое здание амбулатории

В селе Трусово в Усть-Цилемском районе Коми построили новую амбулаторию. Ее возвели за счет Президентской арктической субсидии на сумму почти 29 млн рублей. Об этом сообщает Глава региона Владимир Уйба.

Отметим, что старое здание было построенное в 1959 году, за эти годы оно сильно износилось.