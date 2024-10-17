В Коми открыли еще одно новое здание амбулатории
- 01:00 18 октября
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- Инесса Богатая
В селе Трусово в Усть-Цилемском районе Коми построили новую амбулаторию. Ее возвели за счет Президентской арктической субсидии на сумму почти 29 млн рублей. Об этом сообщает Глава региона Владимир Уйба.
Отметим, что старое здание было построенное в 1959 году, за эти годы оно сильно износилось.
Новая амбулатория оснащена всеми необходимыми кабинетами, включая смотровые, прививочные, стоматологический кабинет и дневной стационар. На её территории также расположены гараж для новых автомобилей скорой помощи, которые обслуживают несколько деревень с 2022 года, и почти 4 млн рублей было потрачено на закупку оборудования. Эти меры особенно важны в период межсезонья, когда доступ до райцентра ограничен.
В. Уйба сообщил, что местные жители просят увеличить частоту визитов специалистов из ЦРБ Усть-Цильмы, Сыктывкара для профилактических осмотров. Он заверил, что это пожелание будет учтено. Амбулатория обслуживает население села Трусово и окрестных деревень численностью более 1 100 человек.
Глава Коми подчеркнул, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" в республике уже построено 13 фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория, а на 2025 год запланировано строительство ещё 28 ФАПов и двух амбулаторий.