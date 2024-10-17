Сыктывкарец "инвестировал" в мошенников более одного миллиона рублей

В полицию Сыктывкара поступило заявление пенсионера о краже его денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Согласно сведениям регионального ведомства, 52-летний житель города сообщил правоохранителям, что на его мессенджер позвонил неизвестный. Звонивший предложил новый метод заработка на расстоянии. Он подробно объяснил схему "правильного" инвестирования и убедил пенсионера зарегистрироваться на определенных онлайн-платформах. Следуя инструкции, мужчина несколько недель вкладывал свои сбережения и взятые в кредит средства, рассчитывая получить двойной доход.