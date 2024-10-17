Сыктывкарец "инвестировал" в мошенников более одного миллиона рублей
- 17:30 17 октября
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- Инесса Богатая
В полицию Сыктывкара поступило заявление пенсионера о краже его денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Согласно сведениям регионального ведомства, 52-летний житель города сообщил правоохранителям, что на его мессенджер позвонил неизвестный. Звонивший предложил новый метод заработка на расстоянии. Он подробно объяснил схему "правильного" инвестирования и убедил пенсионера зарегистрироваться на определенных онлайн-платформах. Следуя инструкции, мужчина несколько недель вкладывал свои сбережения и взятые в кредит средства, рассчитывая получить двойной доход.
Спустя некоторое время житель Сыктывкара решил вывести деньги, но "помощник" предложил провести операцию через его счет, утверждая, что это обеспечит прибыль благодаря хорошей репутации постоянного клиента. Лжепомощник убедил мужчину, что сразу переведет полученные средства на его карту. Доверяя мошеннику, гражданин выполнил все указания, но "партнер" исчез, украв у него более миллиона рублей.
В настоящее время по этому инциденту следователь возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество".
МВД Коми призывает жителей региона не доверять предложениям быстрого заработка! Помните, обманщики играют на желании быстро разбогатеть. Они легко вводят в заблуждение, используя психологические уловки. Если вы получаете такие звонки или сообщения – не вступайте в переговоры с незнакомцами.