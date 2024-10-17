С 18 октября запретят установку пластиковых окон: придется забыть о замене - нюансы

Фото из архива "Про Город"

В последние годы в многоквартирных домах всё чаще монтируют панорамные и французские окна. Эти решения повышают эстетическую привлекательность жилья, пропускают больше естественного освещения и визуально расширяют пространство. Однако новые постановления Верховного суда России требуют тщательной подготовки и согласования с соседями для их установки. В противном случае владельцы могут столкнуться с исками и необходимостью возвращения окон в первоначальное состояние.

Какие виды окон нуждаются в согласовании с соседями?

Панорамные и французские окна требуют особого согласования, так как их установка связана с изменением внешних стен здания. Панорамные окна представляют собой большие стеклянные панели, а французские – более традиционные конструкции с рамками и фурнитурой. В обоих случаях требуется демонтаж части подоконной стены, что затрагивает ограждающее имущество здания.

Ранее суды часто поддерживали владельцев квартир, полагая, что подоконная стена не несущая и не влияет на общее имущество дома. Это позволяло узаконить такие перепланировки, если они не угрожали безопасности здания. Однако ситуация изменилась с недавним решением Верховного суда.

Новые законодательные требования

Недавно Верховный суд постановил, что любые изменения во внешних стенах требуют согласования с соседями. Например, в одном из случаев владелица квартиры на первом этаже установила французское окно, расширив оконный проём, и присоединила его к входной группе. Несмотря на разрешение жилищной инспекции, соседи и товарищество собственников жилья (ТСЖ) подали иск, заявив, что их согласие на перепланировку не было получено.

Суды первых трёх инстанций отклонили иск, считая, что работы не касаются общего имущества дома. Однако Верховный суд отменил эти решения, подчеркнув, что внешние стены являются общим имуществом и всё же требуют согласования с соседями.

Почему это важно?

Верховный суд постановил, что установка панорамных и французских окон, затрагивающих несущие элементы, нарушает права остальных владельцев. Реконструкция фасада, даже если она безопасна, требует согласия всех жильцов. Без такого согласия любые работы, воздействующие на общее имущество, могут быть признаны незаконными, а владельцы могут обязаны вернуть окна в первичное состояние и оплатить судебные издержки.

Возможные последствия

Решение Верховного суда ставит под сомнение законность уже осуществлённых перепланировок. Владельцы, установившие панорамные или французские окна без соседского согласия, могут быть вынуждены вернуть всё в прежний вид.