Россияне настроились на сбережения

В долгосрочных копилках уже в среднем по 213 тысяч рублей

Россияне заключили миллионный договор долгосрочных сбережений в СберНПФ. Об этом на FINOPOLIS сообщил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка. Откладывают вдолгую активнее женщины. При этом больше всего долгосрочных сбережений оказалось у иксов , а открытых ПДС-копилок – у жителей столичного региона.

В СберНПФ открыты 1 миллион программ долгосрочных сбережений (ПДС). Это данные на середину октября 2024 года. В 2024 году женщины выбирают долгосрочную сберегательную модель чаще: в 68% случаев против 32% у мужчин. 20% договоров заключают онлайн.

В разрезе поколений самыми активными сберегателями оказались представители поколения X : на них пришлось 49% договоров. Четверть ПДС-счетов (25%) открыли миллениалы, 3% — зумеры. Оставшиеся договоры заключили бумеры.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Умение копить вдолгую – это фундамент благосостояния. На середину октября у россиян оказалось в среднем по 213 тысяч рублей долгосрочных сбережений. Зумеры уже отложили вдолгую по 10 тысяч рублей, миллениалы – по 127 тысяч рублей, иксы – по 243 тысяч рублей, а бумеры – по 104 тысяч рублей. При оценке мы учитывали как сумму личных пополнений, так и заявленные к переводу средства накопительной пенсии. В следующем году на ПДС-счета россиян также поступит софинансирование от государства. Здесь важно пополнять счет пропорционально официальному ежемесячному доходу, чтобы получить 36 тысяч рублей по итогам 2024 года. Уверен, успешный опыт участия людей в программе долгосрочных сбережений станет драйвером развития культуры долгосрочных сбережений в нашей стране".

В топ-3 регионов по количеству договоров долгосрочных сбережений вошли: Москва и Московская область (147 тысяч); Санкт-Петербург и Ленинградская область (43 тысяч); Краснодарский край (40 тысяч). Далее следуют Пермский край (32 тысяч); Республика Татарстан (29 тысяч); Свердловская область (28 тысяч); Удмуртская Республика (28 тысяч); Нижегородская область (28 тысяч); Ростовская область (25 тысяч); Республика Башкортостан (24 тысяч).