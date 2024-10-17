В Коми ищут подрядчика на ремонт 16 километров трассы Сыктывкар - Кудымкар

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На некоторых участках дороги Сыктывкар - Кудымкар в Койгородском районе пройдут ремонтные работы. Стоимость благоустройства составит 482,8 млн рублей. Об этом сообщает "Комиинформ". На портале государственных закупок опубликовано объявление о необходимости ремонта автомобильной дороги Сыктывкар – Кудымкар на двух отрезках, общей длиной 16 км. Заказчиком выступает Управление автодорог Республики Коми.

Организации, имеющие желание участвовать в электронном аукционе, должны подать свои документы не позднее 31 октября 2024 года. Комиссия выберет подрядную организацию 2 ноября 2024 года, и с ней будет подписан контракт на выполнение работ.

В технической документации указано, что строительные работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2025 года, а затем предоставить заказчику исполнительную документацию, чтобы тот мог утвердить акт приемки работ до 15 октября 2025 года.

По условиям контракта, подрядчики должны привести в соответствие нормы два участка дороги Сыктывкар - Кудымкар: с 54,7 км по 63,5 км и с 64,5 км по 71,7 км. Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет 15 км 996 м.