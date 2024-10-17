Многолетние пыль и пот испарятся за пару минут: самый простой и действенный способ отчистить подушки дома

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Со временем даже самые качественные подушки теряют свою привлекательность и свежесть. На них скапливаются пыль, пот, частички кожи и другие загрязнения. Однако не стоит спешить выбрасывать любимые подушки — их можно легко освежить в домашних условиях и вернуть им прежнюю чистоту и комфорт.

Первым шагом снимите с подушек наволочки и постирайте их в стиральной машине. Добавьте к обычному порошку немного отбеливателя для белых тканей или специальное средство для цветных. Установите деликатный режим стирки и выберите невысокую температуру. После стирки обязательно прополощите наволочки ещё раз, чтобы удалить остатки моющих средств.

Пока наволочки сохнут, займитесь самими подушками. Удалите пыль и мелкий мусор, пропылесосив их с обеих сторон, используя насадку с мягкой щетиной. Если на подушках есть пятна, аккуратно обработайте их мягкой губкой, смоченной в растворе воды и мягкого моющего средства. Затем подушки необходимо хорошо просушить на солнце или в сушильной машине на деликатном режиме. Солнечные лучи и горячий воздух помогут избавиться от пылевых клещей и бактерий, которые могут находиться внутри подушек.