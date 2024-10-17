Полы в бане теплые даже в -30 — без всяких труб и кабелей: найден способ утепления с «нулевыми» расходами
- 13:30 17 октября
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- Инга Межевикина
В большинстве российских бань полы возводят на фундаменте с бетонной основой. Однако даже такие полы не всегда спасают от зимней стужи, и в мыте нередко чувствуешь холод над полом.
Чтобы устранить этот недостаток, не обязательно прибегать к установке дорогостоящих систем водяного или электрического подогрева. Существует бюджетный способ использовать бесплатные материалы, как показывает канал «Посад».
Секрет в том, чтобы заложить слой пустых бутылок (пластиковых или стеклянных) между слоями бетона. Благодаря воздушной прослойке в бутылках, пол становится теплым и также прочным, так как бутылки действуют как арочные конструкции.
Процесс довольно прост: сначала в мыте делают углубление и устраивают в нем сливную трубу. Затем создают первый бетонный слой, на который кладут два слоя бутылок. Их нужно плотно укладывать, параллельно друг другу, чтобы избежать пустот.
Чтобы бутылки не поднялись, сверху кладется арматурная сетка, затем все заливается цементом.
«Таким образом, у нас получилось сделать наливной теплый пол с уклоном к сливной трубе, сверху которого уложили деревянный пол с зазорами, чтобы вода не задерживалась», — делится автор.
Этот метод практически не требует расходов и делает банный пол теплее. Для дополнительного эффекта бутылки можно частично зарыть горлышками вниз в грунт и потом залить бетоном, пишет hibiny.ru.