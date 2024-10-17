В Коми могут создать собственную команды взрывников на период половодья

В Коми рассматривают идею создания собственной команды взрывников для сезона весеннего половодья. Об этом сообщает "БНК".

Ранее эти задачи выполняла фирма из Ухты, однако после ее переезда стали заключать договор с Северным флотом, что увеличивает время отклика.

16 октября председателю Комитета республики по ГО и ЧС Александру Бурцеву, в ходе обсуждения профильной программы в Государственном совете Коми, поступил вопрос о проведении взрывных работ для ликвидации ледовых заторов в период половодья.

До 2022 года контракт на проведение этих работ принадлежал местной компании, но теперь его выполняют специалисты Северного флота, что приводит к задержкам. Чтобы ускорить реагирование, необходимо иметь собственное подразделение взрывников в Коми на базе комитета.

По словам Александра Бурцева, заключение контракта с местной компанией невозможно — прежняя организация из Ухты переехала, а других аналогичных компаний в республике нет. Компания из другого региона в любом случае прибудет с опозданием. Чтобы этого избежать, необходимо заранее разместить команду в Коми, что подразумевает размещение специалистов на 2-3 недели, на что вряд ли кто-то согласится, отметил руководитель.