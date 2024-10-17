В Коми могут создать собственную команды взрывников на период половодья
- 19:00 17 октября
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- Инесса Богатая
В Коми рассматривают идею создания собственной команды взрывников для сезона весеннего половодья. Об этом сообщает "БНК".
Ранее эти задачи выполняла фирма из Ухты, однако после ее переезда стали заключать договор с Северным флотом, что увеличивает время отклика.
16 октября председателю Комитета республики по ГО и ЧС Александру Бурцеву, в ходе обсуждения профильной программы в Государственном совете Коми, поступил вопрос о проведении взрывных работ для ликвидации ледовых заторов в период половодья.
До 2022 года контракт на проведение этих работ принадлежал местной компании, но теперь его выполняют специалисты Северного флота, что приводит к задержкам. Чтобы ускорить реагирование, необходимо иметь собственное подразделение взрывников в Коми на базе комитета.
По словам Александра Бурцева, заключение контракта с местной компанией невозможно — прежняя организация из Ухты переехала, а других аналогичных компаний в республике нет. Компания из другого региона в любом случае прибудет с опозданием. Чтобы этого избежать, необходимо заранее разместить команду в Коми, что подразумевает размещение специалистов на 2-3 недели, на что вряд ли кто-то согласится, отметил руководитель.
"Нам необходимо иметь организацию на территории республики для быстрого реагирования. Сейчас такой структуры нет. Мы могли бы развернуть свое подразделение взрывников на базе наших учреждений. Хотя пока этот вопрос не рассматриваем, вероятно, придется это сделать, так как другой альтернативы у нас может не оказаться", — заключил Александр Бурцев.