Жительница Коми заплатит девять тысяч рублей за оскорбление семьи через мессенджер

Жительницу Ухты привлекли к административной ответственности за оскорбления в приложении для обмена сообщениями. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Согласно информации ведомства, 1 июня ухтинка отправила аудиосообщения через популярный мессенджер потерпевшей с собственного номера телефона. В этих сообщениях она унижала честь и достоинство женщины, ее супруга и ребенка оскорбительными высказываниями.