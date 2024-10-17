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Жительница Коми заплатит девять тысяч рублей за оскорбление семьи через мессенджер

Жительница Коми заплатит девять тысяч рублей за оскорбление семьи через мессенджер Фото "Про Город"

Жительницу Ухты привлекли к административной ответственности за оскорбления в приложении для обмена сообщениями. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Согласно информации ведомства, 1 июня ухтинка отправила аудиосообщения через популярный мессенджер потерпевшей с собственного номера телефона. В этих сообщениях она унижала честь и достоинство женщины, ее супруга и ребенка оскорбительными высказываниями.

На суде жительница Ухты признала вину только в оскорблении ребенка. Все остальное она отрицала. Также обвиняемая не оспаривала факт отправки этих сообщений.

Мировой судья Пионергорского участка Ухты вынес решение о её виновности в административном правонарушении и назначил штраф в размере 9 000 рублей.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, в Коми более семи тысяч жителей прошли репродуктивную диспансеризацию. По данным ведомства, в этом году процедура пользовалась большей популярностью среди женщин: ею воспользовались 6 247 женщин, тогда как мужчин было всего 861. В этом году такая диспансеризация проводилась впервые. Жители от 18 до 49 лет могли пройти анкетирование и медицинское обследование.

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