Житель Коми закрыл долг в 227 тысяч рублей
- 08:45 17 октября
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- Инесса Богатая
Житель Заполярья закрыл долги по алиментам и другим исполнительным делам после того, как ему пригрозили возможностью открытия уголовного дела. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации УФССП по Коми, у 22-летнего жителя Воркуты есть двое детей и бывшая супругу, которых он обязан материально поддерживать.
Получив судебные решения, он не осознал всей степени своей ответственности и стал накапливать задолженности, вследствие чего столкнулся с мерами принудительного исполнения.
Судебный исполнитель ОСП по Воркуте наложил арест на его автомобиль, начал процесс подготовки имущества к аукциону, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и составил административный протокол. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.
Когда пристав снова пригласила его на встречу, обсуждалась уже возможность открытия уголовного дела. Вписывать такой факт в свою биографию воркутинец не хотел. Вопреки этому он решил начать все заново, быстро погасил долг в размере 237 тысяч рублей перед детьми и бывшей супругой, оплатил все штрафы ГИБДД и предоставил приставу справку с работы, куда направлено постановление о взыскании текущих алиментов.