Житель Коми закрыл долг в 227 тысяч рублей

Житель Заполярья закрыл долги по алиментам и другим исполнительным делам после того, как ему пригрозили возможностью открытия уголовного дела. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации УФССП по Коми, у 22-летнего жителя Воркуты есть двое детей и бывшая супругу, которых он обязан материально поддерживать.