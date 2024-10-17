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Житель Коми закрыл долг в 227 тысяч рублей

Житель Коми закрыл долг в 227 тысяч рублейФото "Про Город"

Житель Заполярья закрыл долги по алиментам и другим исполнительным делам после того, как ему пригрозили возможностью открытия уголовного дела. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации УФССП по Коми, у 22-летнего жителя Воркуты есть двое детей и бывшая супругу, которых он обязан материально поддерживать.

Получив судебные решения, он не осознал всей степени своей ответственности и стал накапливать задолженности, вследствие чего столкнулся с мерами принудительного исполнения.

Судебный исполнитель ОСП по Воркуте наложил арест на его автомобиль, начал процесс подготовки имущества к аукциону, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и составил административный протокол. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Когда пристав снова пригласила его на встречу, обсуждалась уже возможность открытия уголовного дела. Вписывать такой факт в свою биографию воркутинец не хотел. Вопреки этому он решил начать все заново, быстро погасил долг в размере 237 тысяч рублей перед детьми и бывшей супругой, оплатил все штрафы ГИБДД и предоставил приставу справку с работы, куда направлено постановление о взыскании текущих алиментов.

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