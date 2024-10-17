Крашеная мелом вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по акции
- 17:00 17 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Результаты масштабного исследования, проведенного экспертным центром "Росконтроль" на российском рынке молочных товаров, оказались шокирующими.
Из более чем полусотни проверенных брендов молока большинство оказалось фальсифицированным. Это говорит о том, что в продуктах, которые мы ежедневно приобретаем для себя и своих близких, обнаружены добавки, не удовлетворяющие заявленным стандартам качества и безопасности.
Лидеры и аутсайдеры
Среди протестированных образцов выделились и явные лидеры, и бренды, вызвавшие серьезные опасения. Торговые марки "Экомилк" (жирность 3,2%), "Село зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки" получили высокие оценки, так как в их составе не обнаружено растительных жиров и сухого молока, что подтверждает их натуральность.
Тем не менее, проверка выявила и тревожные факты. В черный список вошли бренды "Маруся", "Честное коровье молоко" и "36 копеек". В их продуктах были найдены кишечная палочка и фитостерины, указывающие на присутствие растительных жиров и нарушение санитарных норм.
Опасности подделок
Потребление поддельных молочных товаров может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у людей с непереносимостью лактозы или аллергией на некоторые компоненты. Также патогенные микроорганизмы в молоке могут привести к пищевым отравлениям.
Как выбирать хорошее молоко?
На основе полученных данных "Росконтроль" советует покупателям внимательнее подходить к выбору молочных продуктов. Эксперты предлагают обратить внимание на следующие детали:
- Состав: Ознакомьтесь с информацией на упаковке. Настоящее молоко не должно содержать растительных жиров, сухого молока и других добавок.
- Производитель: Лучше выбирать проверенные бренды с хорошей репутацией.
- Срок годности: Важно учитывать срок годности. Свежесть молока не сохраняется долго.
- Упаковка: Качественное молоко должно быть в герметичной, целой и четко промаркированной упаковке.
Что делать при покупке подделки?
Если вы заметили, что приобрели поддельный продукт, следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или в магазин. Также можно оставить отзыв на сайте "Росконтроля" или на других независимых ресурсах.