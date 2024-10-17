В Заполярье оленевод пришел с оружием в воркутинский отдел Росгвардии

Оленевод принес оружие в воркутинский участок Росгвардии. 28-летний местный житель нашел "огнестрелы" в одном из заброшенных строений в поселке Хальмер-Ю. Об этом сообщает "БНК".

В октябре молодой человек обратился в службу лицензионно-разрешительных работ Росгвардии в Республике Коми, чтобы добровольно сдать найденные пистолеты. Он объяснил, что возвращался из тундры и заехал в поселок Хальмер-Ю, где решил погреться внутри одного из зданий. Там, разводя костер, наткнулся на пару пистолетов, которые были завернуты в ткань и лежали среди мусора. Понимая последствия незаконного хранения оружия, по возвращении он сообщил о своей находке работникам Росгвардии.