В Заполярье оленевод пришел с оружием в воркутинский отдел Росгвардии
- 16:30 17 октября
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- Инесса Богатая
Оленевод принес оружие в воркутинский участок Росгвардии. 28-летний местный житель нашел "огнестрелы" в одном из заброшенных строений в поселке Хальмер-Ю. Об этом сообщает "БНК".
В октябре молодой человек обратился в службу лицензионно-разрешительных работ Росгвардии в Республике Коми, чтобы добровольно сдать найденные пистолеты. Он объяснил, что возвращался из тундры и заехал в поселок Хальмер-Ю, где решил погреться внутри одного из зданий. Там, разводя костер, наткнулся на пару пистолетов, которые были завернуты в ткань и лежали среди мусора. Понимая последствия незаконного хранения оружия, по возвращении он сообщил о своей находке работникам Росгвардии.
Как напомнили в Росгвардии по Коми, если гражданин добровольно сдаст оружие, его основные детали, патроны или взрывные вещества, он освобождается от уголовного и административного наказания. Кроме того, предусмотрена выплата денежной компенсации за такие находки.
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