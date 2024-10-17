В Сыктывкаре возбудили уголовное дело по факту инцидента в автобусе с подростком
- 21:45 17 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 38-летнего местного жителя, которого подозревают в хулиганстве в общественном транспорте с применением насилия. Об этом сообщает Следственный Комитет Коми.
Напомним, ранее "Про Город Сыктывкар" сообщал про инцидент в автобусном маршруте №46 15 октября: между мужчиной и подростком возник словесный спор из-за чего сыктывкарец вышвырнул ребенка из салона, от чего тот ударился об стекло остановки. Мальчику понадобилась помощь медиков.
По версии следствия, в результате конфликта в городском автобусе мужчина также ударил одного из подростков по голове.
Относительно фигуранта рассматривается вопрос об избрании меры пресечения; ведется сбор доказательств по делу.
Напомним, в Сыктывкаре суд рассмотрит дело 21-летнего мужчины и двух подростков. Им вменяют 14 преступлений, среди которых угоны авто, кражи, мелкое воровство, грабежи, умышленное повреждение имущества, многократное вождение в пьяном виде и нанесение легких телесных повреждений. Также стоит отметить, что один из подростков 17 лет неоднократно садился за руль нетрезвым и причинил человеку легкие телесные повреждения.