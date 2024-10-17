В Сыктывкаре возбудили уголовное дело по факту инцидента в автобусе с подростком

В Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 38-летнего местного жителя, которого подозревают в хулиганстве в общественном транспорте с применением насилия. Об этом сообщает Следственный Комитет Коми.

Напомним, ранее "Про Город Сыктывкар" сообщал про инцидент в автобусном маршруте №46 15 октября: между мужчиной и подростком возник словесный спор из-за чего сыктывкарец вышвырнул ребенка из салона, от чего тот ударился об стекло остановки. Мальчику понадобилась помощь медиков.