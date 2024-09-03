В Коми родственники участников СВО могут получить выплаты на покупку дров
- 16:45 3 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми предусмотрена ежегодная выплата на покупку дров для семей участников СВО, сообщает Минтрудсоц региона.
Для членов семей участников специальной военной операции предусмотрена выплата на приобретение твердого топлива: 4332 рубля в северной климатической зоне Коми и 3625 рублей в южной природно-климатической зоне региона.
Основным условием для получения этой выплаты является совместное проживание участника специальной военной операции и члена его семьи, который подает заявление.
"Это означает, что у родственника и самого участника СВО должен быть один и тот же адрес регистрации, " - отметили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Для оформления выплаты потребуются заявление, паспорт, справка военкомата о нахождении бойца в зоне проведения СВО, документы, подтверждающие родственные отношения (например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.), а также документ, подтверждающий использование твердотопливного оборудования для отопления жилья.
Обратиться за этой выплатой можно до 25 декабря текущего года в центр социальной защиты населения по месту жительства.
По информации Минтрудсоц РК, в этом году выплату на покупку твердого топлива получили 475 родственников участников СВО. В 2023 году поддержка была оказана 394 человекам.