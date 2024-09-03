В Коми родственники участников СВО могут получить выплаты на покупку дров

В Коми предусмотрена ежегодная выплата на покупку дров для семей участников СВО, сообщает Минтрудсоц региона.

Для членов семей участников специальной военной операции предусмотрена выплата на приобретение твердого топлива: 4332 рубля в северной климатической зоне Коми и 3625 рублей в южной природно-климатической зоне региона.

Основным условием для получения этой выплаты является совместное проживание участника специальной военной операции и члена его семьи, который подает заявление.