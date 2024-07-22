Энергетики «Т Плюс» провели акцию «Речная лента»

Сотрудники Сыктывкарских тепловых сетей и аппарата управления Коми филиала ПАО «Т Плюс» присоединились к региональной экологической акции «Речная лента».

По многолетней традиции субботник провели на берегу реки Сысолы в местечке Заречье. Это излюбленная зона пляжного отдыха горожан, многое из которых, к сожалению, оставляют после себя мусор. Энергетики собрали 10 мешков отходов, убрали стихийную свалку рядом с заездом на понтонную переправу со стороны города. Весь мусор был отправлен на утилизацию.

Акция вызвала позитивные отклики отдыхающих сыктывкарцев. Некоторые из них последовали экологическому примеру и собрали мусор рядом с местом своего отдыха.

«Т Плюс участвует в «Речной ленте» с 2011 года, мы считаем важным поддерживать чистоту на берегах северных рек и вносить свой вклад в сохранение природы. Акция проходит во всех городах Коми, где присутствует компания», - комментирует директор филиала «Коми» Константин Голиков.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG*. Вся деятельность компании строится в соответствии с принципами устойчивого развития.

*ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).