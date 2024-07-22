МВД поделились статистикой: за полгода жители Коми перевели мошенникам более 500 млн рублей

Жители Коми стали жертвами мошенников, потеряв более полумиллиарда рублей за первые шесть месяцев 2024 года. Об этом сообщает информационный портал "Коми онлайн" со ссылкой на МВД Республики Коми.

По данным полиции, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они сообщают своим жертвам, что неизвестные пытаются оформить на них кредит или же, что их близкие стали жертвами преступления.