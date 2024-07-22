МВД поделились статистикой: за полгода жители Коми перевели мошенникам более 500 млн рублей
- 14:45 22 июля
- 12+
- Екатерина Незлоба
Жители Коми стали жертвами мошенников, потеряв более полумиллиарда рублей за первые шесть месяцев 2024 года. Об этом сообщает информационный портал "Коми онлайн" со ссылкой на МВД Республики Коми.
По данным полиции, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они сообщают своим жертвам, что неизвестные пытаются оформить на них кредит или же, что их близкие стали жертвами преступления.
Особую группу риска составляют люди в возрасте от 30 до 50 лет. Среди пострадавших чаще всего оказываются работники сферы образования, здравоохранения и торговли.
МВД Коми призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не сообщайте никому свои персональные данные, коды из СМС-сообщений и пин-коды от банковских карт. Не переводите деньги на незнакомые счета.
Если вам поступил звонок или сообщение от якобы сотрудника банка или правоохранительных органов, необходимо:
- Прервать разговор;
- Самостоятельно перезвонить в банк или в полицию по официальным номерам;
- Ни в коем случае не переходить по ссылкам из подозрительных СМС-сообщений;
- Не сообщать никому свои персональные данные.
Помните, что бдительность – это ваша лучшая защита от мошенников!
В случае, если вы стали жертвой мошенничества, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.
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