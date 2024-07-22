В Республике Коми разыскивают пропавшего мужчину

Пропал житель села Корткерос, Республики Коми - Виктор Вячеславович Морохин, ему 51 год. Последний раз его местоположение было известно с 29 июня 2024 года.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», тема о его пропаже обсуждается на форуме. Для любой информации об исчезнувшем можно обращаться по телефонам: Алена (Кнопка) 89042327868, Евгения (Ева) 89042014811.