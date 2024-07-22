В Республике Коми разыскивают пропавшего мужчину
- 14:30 22 июля
- 12+
- Екатерина Незлоба
Пропал житель села Корткерос, Республики Коми - Виктор Вячеславович Морохин, ему 51 год. Последний раз его местоположение было известно с 29 июня 2024 года.
По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», тема о его пропаже обсуждается на форуме. Для любой информации об исчезнувшем можно обращаться по телефонам: Алена (Кнопка) 89042327868, Евгения (Ева) 89042014811.
Местные жители села Корткерос призываются к помощи в распространении информации об этом деле, а также размещении ориентировок. Информацию о Викторе Вячеславовиче можно передавать через горячую линию 8-800-700-54-52 или по номеру 02.
Светлана Неронова, координатор поискового отряда «ЛизаАлерт», подчеркивает важность привлечения общественности к решению этого случая. Надеемся на активную поддержку сообщества в поиске Виктора Морохина и возвращении его домой.
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