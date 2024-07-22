СберКот и Куся: один кот хорошо, а два — лучше

Сбер расширяет свою вселенную цифровых аватаров

Сбер запускает нового цифрового аватара — Кусю, уже знакомую поклонникам СберКота.

Новый анимационный персонаж получился еще более технологичным. Куся в режиме реального времени может брать предметы, двигать хвостом и даже реагировать движением ушей на разные эмоциональные ситуации. На теле Куси больше трех млиллионов волосков, что создает эффект настоящей шерсти. Цифровой скелет со множеством косточек позволяет беспрепятственно работать с моделью в любых 3D-программах, что ускоряет процесс производства контента. Движения аватара абсолютно реалистичны и пластичны.

Куся — хоть и цифровой аватар, но все-таки она девочка-подросток, поэтому может переодеваться и менять образы в режиме реального времени. Благодаря усовершенствованным технологиям цифровые одежды Куси и СберКота теперь изготавливаются по лекалам. Элементы одежды сшиваются прямо на моделях и регулируются по посадке. Ткань выглядит натурально и реалистично.

СберКот и Куся теперь смогут вести диалог и взаимодействовать друг с другом. При этом за СберКотом остается статус самого финансово грамотного кота и эксперта по банковским финансовым продуктам. А Куся будет отвечать в Сбере за направления, в которых уже успела зарекомендовать себя на страницах в ВК: e-com, лайфстайла, ESG, здоровья и образовательных проектов.