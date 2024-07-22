СберКот и Куся: один кот хорошо, а два — лучше
- 15:30 22 июля
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- astakhovaxenia
Сбер расширяет свою вселенную цифровых аватаров
Сбер запускает нового цифрового аватара — Кусю, уже знакомую поклонникам СберКота.
Новый анимационный персонаж получился еще более технологичным. Куся в режиме реального времени может брать предметы, двигать хвостом и даже реагировать движением ушей на разные эмоциональные ситуации. На теле Куси больше трех млиллионов волосков, что создает эффект настоящей шерсти. Цифровой скелет со множеством косточек позволяет беспрепятственно работать с моделью в любых 3D-программах, что ускоряет процесс производства контента. Движения аватара абсолютно реалистичны и пластичны.
Куся — хоть и цифровой аватар, но все-таки она девочка-подросток, поэтому может переодеваться и менять образы в режиме реального времени. Благодаря усовершенствованным технологиям цифровые одежды Куси и СберКота теперь изготавливаются по лекалам. Элементы одежды сшиваются прямо на моделях и регулируются по посадке. Ткань выглядит натурально и реалистично.
СберКот и Куся теперь смогут вести диалог и взаимодействовать друг с другом. При этом за СберКотом остается статус самого финансово грамотного кота и эксперта по банковским финансовым продуктам. А Куся будет отвечать в Сбере за направления, в которых уже успела зарекомендовать себя на страницах в ВК: e-com, лайфстайла, ESG, здоровья и образовательных проектов.
СберКот, цифровой амбассадор Сбера:
"Многие люди знают Кусю по моей страничке в ВК. Теперь она обрела цифровой облик, и мы сможем с ней болтать в новой реальности, чему я очень рад. Она — самый смышленый, творческий, разносторонний и эмпатичный маскот в кошачьей вселенной. Куся любит ходить на выставки и мероприятия, ухаживать за кактусом Иннокентием (ну, а что?!), баловать себя мороженым и слушать виниловые пластинки. Вместе мы будем участвовать в шоу в режиме реального времени и различных мероприятиях, вести рубрики в нашем блоге, а может, даже станем персонажами в собственной игре."