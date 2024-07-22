Альянс в сфере ИИ опубликовал Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ

Фокус рейтинга-2024 – на регионах и лидерах роста

Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал новый рейтинг вузов России, где готовят лучших специалистов по ИИ. В рейтинг вошли 207 университетов из 69 регионов страны. В 2024 году на профильные направления подготовки в эти вузы поступили более 35 тысяч студентов.

Вторая редакция рейтинга фокусируется на развитии экспертизы в области ИИ в региональных вузах и выделяет отдельные примеры лидеров роста по итогу года. Презентация рейтинга состоялась в пятницу на площадке ИТМО на Стратсессии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, посвященной кадрам для ИТ и ИИ.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: