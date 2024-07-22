В Детской республиканской больнице Коми откроется паллиативное отделение

В Республиканской детской клинической больнице Коми (РДКБ) обновили оборудование для лечения паллиативных пациентов и планируют создать первое паллиативное отделение. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба на своей странице в социальных сетях.

Новое оборудование позволит оказывать более качественную помощь детям с неизлечимыми заболеваниями, улучшить их качество жизни и облегчить боль.