В Детской республиканской больнице Коми откроется паллиативное отделение
- 13:00 22 июля
- 12+
- Екатерина Незлоба
В Республиканской детской клинической больнице Коми (РДКБ) обновили оборудование для лечения паллиативных пациентов и планируют создать первое паллиативное отделение. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба на своей странице в социальных сетях.
Новое оборудование позволит оказывать более качественную помощь детям с неизлечимыми заболеваниями, улучшить их качество жизни и облегчить боль.
Паллиативное отделение будет создано после реконструкции корпусов больницы. В нем дети будут получать не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку, а также помощь в решении социальных и бытовых вопросов.
Современное оборудование для лечения паллиативных пациентов уже поступило в 12 учреждений региона.
Создание паллиативного отделения в РДКБ – это важный шаг в развитии системы паллиативной помощи в Республике Коми.
Ожидается, что новое отделение позволит улучшить качество жизни многих детей с неизлечимыми заболеваниями и оказать им необходимую поддержку.
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