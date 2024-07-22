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Кабачок получится вкуснее мяса: рецепт этих котлет будут выпрашивать все знакомые — готовятся моментально

Кабачок получится вкуснее мяса: рецепт этих котлет будут выпрашивать все знакомые — готовятся моментально

Кабачки — универсальный овощ, широко используемый в разнообразных рецептах. Они прекрасно сочетаются с множеством продуктов, что делает их отличной основой для различных блюд. Среди множества кулинарных вариантов стоит выделить не только оладьи и рагу, но и питательные котлеты. Такая вариация блюда идеально подойдет для тех, кто придерживается правильного питания.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 250 гр;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Манная крупа — 4 ст. ложки;
  • Молотый перец — щепотка;
  • Соль — щепотка;
  • Растительное масло — 50 мл.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте кабачки и удалите хвостики.
  2. Натрите кабачки на терке и добавьте к ним соль.
  3. Дождитесь, пока кабачки выделят жидкость, затем слейте ее.
  4. В полученную массу разбейте яйцо, добавьте молотый перец и манную крупу. Оставьте смесь на полчаса, чтобы манка набухла.
  5. Столовой ложкой выкладывайте массу на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне до образования румяной корочки с обеих сторон.

Подавайте готовые котлеты со сметаной и любимым гарниром, пишет портал hibiny.ru.

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