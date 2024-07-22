Кабачок получится вкуснее мяса: рецепт этих котлет будут выпрашивать все знакомые — готовятся моментально

Кабачки — универсальный овощ, широко используемый в разнообразных рецептах. Они прекрасно сочетаются с множеством продуктов, что делает их отличной основой для различных блюд. Среди множества кулинарных вариантов стоит выделить не только оладьи и рагу, но и питательные котлеты. Такая вариация блюда идеально подойдет для тех, кто придерживается правильного питания.

Ингредиенты: