Кабачок получится вкуснее мяса: рецепт этих котлет будут выпрашивать все знакомые — готовятся моментально
- 17:01 22 июля
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Кабачки — универсальный овощ, широко используемый в разнообразных рецептах. Они прекрасно сочетаются с множеством продуктов, что делает их отличной основой для различных блюд. Среди множества кулинарных вариантов стоит выделить не только оладьи и рагу, но и питательные котлеты. Такая вариация блюда идеально подойдет для тех, кто придерживается правильного питания.
Ингредиенты:
- Кабачок — 250 гр;
- Яйцо — 1 шт;
- Манная крупа — 4 ст. ложки;
- Молотый перец — щепотка;
- Соль — щепотка;
- Растительное масло — 50 мл.
Приготовление:
- Тщательно вымойте кабачки и удалите хвостики.
- Натрите кабачки на терке и добавьте к ним соль.
- Дождитесь, пока кабачки выделят жидкость, затем слейте ее.
- В полученную массу разбейте яйцо, добавьте молотый перец и манную крупу. Оставьте смесь на полчаса, чтобы манка набухла.
- Столовой ложкой выкладывайте массу на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне до образования румяной корочки с обеих сторон.
Подавайте готовые котлеты со сметаной и любимым гарниром, пишет портал hibiny.ru.
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