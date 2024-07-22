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Ухтинец отсудил у администрации города более 700 тысяч рублей за упавшее дерево

Ухтинец отсудил у администрации города более 700 тысяч рублей за упавшее деревоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте местный житель подал исковое заявление в суд против администрации города, требуя компенсацию ущерба за поврежденный автомобиль. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в материалах дела, на иномарку мужчины рухнуло дерево. Инцидент произошел в черте города. Согласно законодательству, обязанности по обслуживанию местных дорог, в том числе обеспечению их безопасности и уходу за ними возложены на местную администрацию.

Проверка состояния проезда, где произошло происшествие, подтвердила нарушения. В протоколе осмотра обозначены нарушения по содержанию дороги и зеленых насаждений. Далее экспертиза установила, что рыночная стоимость ремонтных работ автомобиля без учета износа составляет 707 800 рублей.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что вина администрации доказана, и удовлетворил исковые требования ухтинца в полном объеме. С мэрии взыскали в пользу мужчины компенсацию 707 800 рублей, расходы на оплату услуг оценщика в размере девять тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 20 тысяч рублей, а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 10 278 рублей.

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