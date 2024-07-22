Ухтинец отсудил у администрации города более 700 тысяч рублей за упавшее дерево
- 09:00 22 июля
- 12+
- Татьяна Зубова
В Ухте местный житель подал исковое заявление в суд против администрации города, требуя компенсацию ущерба за поврежденный автомобиль. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточняется в материалах дела, на иномарку мужчины рухнуло дерево. Инцидент произошел в черте города. Согласно законодательству, обязанности по обслуживанию местных дорог, в том числе обеспечению их безопасности и уходу за ними возложены на местную администрацию.
Проверка состояния проезда, где произошло происшествие, подтвердила нарушения. В протоколе осмотра обозначены нарушения по содержанию дороги и зеленых насаждений. Далее экспертиза установила, что рыночная стоимость ремонтных работ автомобиля без учета износа составляет 707 800 рублей.
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что вина администрации доказана, и удовлетворил исковые требования ухтинца в полном объеме. С мэрии взыскали в пользу мужчины компенсацию 707 800 рублей, расходы на оплату услуг оценщика в размере девять тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 20 тысяч рублей, а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 10 278 рублей.
Читайте также:
- Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 19 июля
- 1 ложка на ведро — и петунии роскошно цветут до самых заморозков — раскрыт живительный эликсир
- «Не вздумайте покупать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал 3 марки, которые в черном списке
- Указ подписан: теперь точно нельзя, дачникам сообщали о жестком запрете с 1 августа
- Сильнейшие вспышки, всем будет очень тяжело: россиянам рассказали о событии, из-за которого ухудшится их самочувствие