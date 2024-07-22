Ухтинец отсудил у администрации города более 700 тысяч рублей за упавшее дерево

В Ухте местный житель подал исковое заявление в суд против администрации города, требуя компенсацию ущерба за поврежденный автомобиль. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в материалах дела, на иномарку мужчины рухнуло дерево. Инцидент произошел в черте города. Согласно законодательству, обязанности по обслуживанию местных дорог, в том числе обеспечению их безопасности и уходу за ними возложены на местную администрацию.