"Куда все прутся": Краснодарский край трещит по швам - толпы людей, очереди, пробки, забитые пляжи
- 15:17 22 июля
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- Служба новостей
Регион сталкивается с длинными очередями и плотными транспортными пробками.
На дорогах, ведущих к морскому побережью, наблюдаются километровые заторы. Особенно тяжелая ситуация сложилась на трассе М4, но и на дороге через Троицкую ситуация не лучше: здесь образовалась 6-километровая пробка, которую, по данным навигатора, можно преодолеть за 45 минут.
Заторы на М4, как правило, вызваны сужением дороги, ремонтами и водителями, заезжающими на обочину, а в данном случае – железной дорогой. Проблемные участки также зафиксированы на Новороссийской трассе в районе Ильского, а также на дорогах вблизи Холмской и Крымска.
У Крымского моста в пробке находятся 1100 автомобилей.
На утро 16 июля количество машин в очереди на въезд на Крымский мост со стороны Тамани значительно увеличилось: если в полночь их насчитывалось 350, то к 08:00 их стало уже 1100. Время ожидания составляет примерно три часа. По информации «Яндекс.Карт», длина пробки составляет около 11 километров.
Госавтоинспекция Кубани рекомендует водителям иметь в машинах запас воды и напоминает о возможности использования альтернативного сухопутного маршрута в Крым.
На пляжах Черного моря свободные места есть только в стоячем положении. В социальных сетях жители и туристы курортов Кубани жалуются на длинные очереди.
Сообщается также о крупных пробках на Красной Поляне в Сочи, плотных толпах в общественном транспорте курортов, а мест в пригородных электричках «Ласточка» не хватает.
Однако это еще не самая напряженная ситуация. Летом 2024 года Краснодарский край планирует принять 19 миллионов туристов.
Для сравнения, в 2023 году регион установил рекорд по турпотоку, приняв 18,6 миллиона гостей. Из них 50% отдыхали летом, остальные 50% – в межсезонье. Пик туристического сезона на Кубани ожидается в августе, сообщает ngnovoros.ru.
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