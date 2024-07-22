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Генетическая лотерея раскрыта: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенку

Генетическая лотерея раскрыта: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенкуФото из архива "Про Города"

Исследование, проведенное Отделом социальных наук Совета медицинских исследований и общественного здравоохранения США, проливает новый свет на генетические аспекты наследования интеллектуальных способностей у детей. По данным, опубликованным на Psychology Spot, интеллект чаще передается от матерей.

В рамках исследования проанализировали анкеты 12 680 человек в возрасте от 14 до 22 лет, учитывая такие аспекты, как IQ, уровень образования, социально-экономический статус и расовая принадлежность. Особое внимание уделялось генам, расположенным на Х-хромосоме, которые играют ключевую роль в формировании интеллектуальных способностей. Поскольку у женщин имеется две Х-хромосомы, а у мужчин только одна, вероятность передачи интеллектуальных черт от матери к ребенку возрастает.

Интересно, что гены, связанные с интеллектом, на отцовской Х-хромосоме часто деактивируются, что еще раз подчеркивает важность материнского вклада в наследование умственных способностей.

Однако ученые подчеркивают, что около половины интеллектуальных способностей формируется под влиянием внешних факторов, таких как образование, социальное окружение и личностное развитие. Эти данные подтверждают, что развитие интеллекта зависит как от генетического наследства, так и от влияния окружающей среды.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают сложный характер интеллектуального развития, указывая на важность как генетических, так и внешних факторов в формировании умственных способностей у детей, сообщает progorodnn.ru.

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