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Квитанции ЖКХ станут пустые: пожилых пенсионеров освободили от этих выплат

Квитанции ЖКХ станут пустые: пожилых пенсионеров освободили от этих выплатФото из архива "Про Города"

По всей территории России пенсионеры получают разнообразные компенсации и льготы. Согласно информации с портала progorod43.ru, пожилые граждане имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг. Это помогает уменьшить расходы на жилье и коммунальные услуги, что позволяет сохранить часть их доходов. В рамках законодательства пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект недвижимости каждого типа, будь то квартира, дом или гараж.

Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться льготами по земельному и транспортному налогам, которые устанавливаются местными органами власти. Для оформления таких льгот необходимо подать заявление и предоставить необходимые документы в соответствующие локальные учреждения.

Также некоторые группы пожилых граждан, такие как пенсионеры-инвалиды, ветераны труда и ветераны войны, могут рассчитывать на федеральные и региональные льготы по оплате коммунальных услуг. В Москве и Московской области, например, пенсионеры-инвалиды, ветераны труда и военные ветераны могут обращаться за скидками или компенсациями при оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщает progoroduhta.ru.

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