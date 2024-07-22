Квитанции ЖКХ станут пустые: пожилых пенсионеров освободили от этих выплат

По всей территории России пенсионеры получают разнообразные компенсации и льготы. Согласно информации с портала progorod43.ru, пожилые граждане имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг. Это помогает уменьшить расходы на жилье и коммунальные услуги, что позволяет сохранить часть их доходов. В рамках законодательства пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект недвижимости каждого типа, будь то квартира, дом или гараж.

Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться льготами по земельному и транспортному налогам, которые устанавливаются местными органами власти. Для оформления таких льгот необходимо подать заявление и предоставить необходимые документы в соответствующие локальные учреждения.