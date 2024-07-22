В Коми разыскивают мужчину в кожаной куртке

Фото поискового отряда Коми "Лиза Алерт"

В селе Корткерос исчез 51-летний Виктор Морохин. По информации поискового отряда Коми "Лиза Алерт", местоположение мужчины не удается установить с 29 июня. Среди примет сельчанина указаны: высокий рост - 190 см, худощавая комплекция, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Предположительно был одет в черную кожаную куртку и светлые джинсы.

Волонтеры обращаются с просьбой предоставить любую информацию о пропавшем. Для этого можно позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по России) или по номеру 02. Контактные лица: Алена 89042327868, Евгения 89042014811.

Напомним, в селе Коми уже несколько месяцев продолжаются поиски мужчины, что уехал на велосипеде из дома в сторону леса с собакой. Родные пропавшего уточняют, что сельчанин страдает деменцией. В первые дни волонтеры и спасатели смогли найти следы велосипеда. Других "зацепок" о местонахождении мужчины нет.