В Коми разыскивают мужчину в кожаной куртке
- 08:30 22 июля
- 12+
- Татьяна Зубова
В селе Корткерос исчез 51-летний Виктор Морохин. По информации поискового отряда Коми "Лиза Алерт", местоположение мужчины не удается установить с 29 июня.
Среди примет сельчанина указаны: высокий рост - 190 см, худощавая комплекция, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Предположительно был одет в черную кожаную куртку и светлые джинсы.
Волонтеры обращаются с просьбой предоставить любую информацию о пропавшем. Для этого можно позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по России) или по номеру 02. Контактные лица: Алена 89042327868, Евгения 89042014811.
Напомним, в селе Коми уже несколько месяцев продолжаются поиски мужчины, что уехал на велосипеде из дома в сторону леса с собакой. Родные пропавшего уточняют, что сельчанин страдает деменцией. В первые дни волонтеры и спасатели смогли найти следы велосипеда. Других "зацепок" о местонахождении мужчины нет.
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