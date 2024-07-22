Жители Коми чаще всего используют планшеты для общения в социальных сетях

Цифровая экосистема МТС на основе больших обезличенных данных проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Республики Коми. Выяснилось, что чаще всего жители региона используют эти устройства для общения и развлечений.

По данным BigData МТС 37% от всего мобильного трафика абонентов МТС в Коми, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 27% на просмотр видео и 17% на мессенджеры.

В первой половине 2024 года жители республики тратили на планшеты на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах по росту популярности в Коми год к году оказались планшеты бренда HUAWEI – спрос на них вырос в 2 раза. На втором месте по росту популярности расположились устройства Xiaomi с ростом продаж в 1,5 раза.