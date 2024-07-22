Жители Коми чаще всего используют планшеты для общения в социальных сетях
- 16:07 22 июля
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- AnnaAnna
Цифровая экосистема МТС на основе больших обезличенных данных проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Республики Коми. Выяснилось, что чаще всего жители региона используют эти устройства для общения и развлечений.
По данным BigData МТС 37% от всего мобильного трафика абонентов МТС в Коми, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 27% на просмотр видео и 17% на мессенджеры.
В первой половине 2024 года жители республики тратили на планшеты на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах по росту популярности в Коми год к году оказались планшеты бренда HUAWEI – спрос на них вырос в 2 раза. На втором месте по росту популярности расположились устройства Xiaomi с ростом продаж в 1,5 раза.
«По итогам первого полугодия планшеты HUAWEI входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.