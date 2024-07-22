Вы всю жизнь стирали неправильно: вот зачем нужен третий отсек в стиральной машине
- 11:05 22 июля
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- Служба новостей
Возможно, все ваши годы опытов со стиркой были не такими продуктивными: позвольте объяснить назначение третьего отдела в стиральной машине.
На первый взгляд, стиральные машины могут показаться сложными, особенно если не углубляться в их функциональность. Лоток с тремя отделами – что кроется за их назначением? Давайте детально разберем, что именно должно находиться в каждом из них.
Первый отсек, помеченный цифрой «1» или буквой «А», специально сделан для предварительной стирки. Этот режим нужен для вещей с сильными загрязнениями или когда необходимо устранить трудновыводимые пятна. Сюда рекомендуется насыпать только порошковое моющее средство, чтобы добраться до максимального эффекта.
Второй отсек, обозначенный цифрой «2» или буквой «B», используется для основной стирки. Здесь можно без колебаний применять как жидкие средства, так и порошки. Это наиболее известный и часто используемый отсек при различных режимах стирки.
Наконец, центральный третий отсек, который вызывает больше всего вопросов, предназначен для кондиционера. Кондиционирующее средство поступает на этапе полоскания, добавляя мягкость и приятный запах вашим вещам. Не стоит пытаться заливать сюда отбеливатель – он не раскроет своих свойств полностью, пишет progoroduhta.ru.
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