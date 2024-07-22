Вы всю жизнь стирали неправильно: вот зачем нужен третий отсек в стиральной машине

Возможно, все ваши годы опытов со стиркой были не такими продуктивными: позвольте объяснить назначение третьего отдела в стиральной машине.

На первый взгляд, стиральные машины могут показаться сложными, особенно если не углубляться в их функциональность. Лоток с тремя отделами – что кроется за их назначением? Давайте детально разберем, что именно должно находиться в каждом из них.