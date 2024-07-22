Трагедия в Коми: 15-летний подросток сломал шею, ныряя в воду

Вчера, 21 июля, в Коми произошла шокирующая трагедия. 15-летний юноша, отдыхая с друзьями на берегу реки Вычегды у поселка Седкыркещ, получил перелом позвоночника, нырнув в воду.

Как сообщает МВД республики, подростки купались на пристани, и в какой-то момент один из них решил прыгнуть в воду. Не рассчитав силы, он ударился головой о дно, получив серьезную травму.