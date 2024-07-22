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Трагедия в Коми: 15-летний подросток сломал шею, ныряя в воду

Трагедия в Коми: 15-летний подросток сломал шею, ныряя в водуФото: freepik.com

Вчера, 21 июля, в Коми произошла шокирующая трагедия. 15-летний юноша, отдыхая с друзьями на берегу реки Вычегды у поселка Седкыркещ, получил перелом позвоночника, нырнув в воду.

Как сообщает МВД республики, подростки купались на пристани, и в какой-то момент один из них решил прыгнуть в воду. Не рассчитав силы, он ударился головой о дно, получив серьезную травму.

Друзья пострадавшего незамедлительно сообщили о случившемся его родителям. Прибывшие на место медики диагностировали у юноши перелом позвоночника и экстренно госпитализировали его в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции Сыктывкара проводят проверку по данному факту, устанавливая все обстоятельства происшествия. Известно, что семья пострадавшего подростка благополучная и ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

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