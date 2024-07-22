Житель Эжвы получил 10 лет за убийство и порчу имущества
- 17:30 22 июля
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- Екатерина Незлоба
Эжвинский районный суд г. Сыктывкара Республики Коми вынес приговор 30-летнему местному жителю.
Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).
Судом установлено, что в ноябре 2023 года подсудимый, желая помочь своим знакомым, нанес ножевые ранения и множественные удары битой и руками по голове и телу их соседу. От полученных травм потерпевший скончался.
Кроме того, за месяц до убийства мужчина, находясь в такси, поссорился с девушкой и сломал ногой боковое зеркало машины, причинив значительный ущерб владельцу.
Суд приговорил подсудимого к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Расследование по делу велось следственным отделом по г. Сыктывкару СУ СКР по Республике Коми.
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