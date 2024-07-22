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Дачников предупредили: за животных и птиц заплатите штраф в 10 000 рублей – подробности

Дачников предупредили: за животных и птиц заплатите штраф в 10 000 рублей – подробностиФото из архива "Про Города"

Сегодня в России действуют нормы, согласно которым на некоторых земельных участков кроме выращивания растений больше ничего делать нельзя. Об этом гражданам напомнили эксперты портала «Объясняем.рф», сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о назначении земли. Как пояснили специалисты, в большей части СНТ назначение земельных участков позволяет разводить птиц и животных. Ограничения могут прописаны лишь в уставе товарищества.

В том же случае, если дача находится на землях ИЖС, то ограничения прописаны в федеральном законодательстве. Именно на таком участке допускается только выращивание растений, а разведение животных и птиц строго запрещено.

Нарушение данной нормы повлечет за собой административную ответственность. Сумма штрафа будет исчисляться на основе кадастровой стоимости участка – она может составить от 0,5 до 1 процента такой цены. Однако нормы указывают, что санкция не может быть менее 10 тысяч рублей.

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