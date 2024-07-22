Дачников предупредили: за животных и птиц заплатите штраф в 10 000 рублей – подробности

Сегодня в России действуют нормы, согласно которым на некоторых земельных участков кроме выращивания растений больше ничего делать нельзя. Об этом гражданам напомнили эксперты портала «Объясняем.рф», сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о назначении земли. Как пояснили специалисты, в большей части СНТ назначение земельных участков позволяет разводить птиц и животных. Ограничения могут прописаны лишь в уставе товарищества.