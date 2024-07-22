Невероятная жара и высокая температура в июле: на Россию идет новая волна тепла как в Дубае

В некоторых регионах страны прогнозируют рекордные температуры. По данным Гидрометцентра, особенно жарко будет на юге — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, где воздух может прогреться до 39–42 °C. Такая жара может отрицательно сказаться на здоровье.

В Центральном федеральном округе также ожидается аномально теплая погода. В Воронежской области температура может подняться до +37 °C, а в Белгородской и Курской областях — до +36 °C. Жителям этих районов следует подготовиться к непривычно высоким для средней полосы России температурам.