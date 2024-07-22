Миллионные потери: в Коми раскрыта масштабная схема контрабанды леса
- 12:45 22 июля
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- Екатерина Незлоба
Прокуратура Республики Коми завершила расследование дела о контрабанде стратегически важных ресурсов, в котором фигурируют трое жителей региона. Общая сумма ущерба от их действий превысила 55 миллионов рублей.
Обвиняемые:
- Два предпринимателя из Сыктывкара. Им предъявлено обвинение по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору") и статье 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору").
- Жительница Сыктывкара. Ей инкриминируется участие в незаконной схеме.
Схема преступления:
В период с 2021 по 2023 год обвиняемые предприниматели экспортировали лесоматериалы из Республики Коми в Азербайджан, Турцию и Ирак. При этом они использовали две мошеннические схемы:
- Недостоверное декларирование: В таможенных документах указывалась заниженная стоимость и/или объем экспортируемого леса.
- Внесение ложных сведений в систему ЛесЕГАИС: Для прикрытия своих действий злоумышленники использовали реквизиты ООО "Сыктывкар-Лес", которое было оформлено как юридическое лицо без реального намерения вести предпринимательскую деятельность.
В результате слаженной работы сотрудников УФСБ России по Республике Коми и СУ СКР по Республике Коми удалось выявить и пресечь противоправную деятельность. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.
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