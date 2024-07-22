Миллионные потери: в Коми раскрыта масштабная схема контрабанды леса

Прокуратура Республики Коми завершила расследование дела о контрабанде стратегически важных ресурсов, в котором фигурируют трое жителей региона. Общая сумма ущерба от их действий превысила 55 миллионов рублей. Обвиняемые:

Два предпринимателя из Сыктывкара. Им предъявлено обвинение по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору") и статье 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Им предъявлено обвинение по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору") и статье 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Жительница Сыктывкара. Ей инкриминируется участие в незаконной схеме. Схема преступления:

В период с 2021 по 2023 год обвиняемые предприниматели экспортировали лесоматериалы из Республики Коми в Азербайджан, Турцию и Ирак. При этом они использовали две мошеннические схемы:

Недостоверное декларирование: В таможенных документах указывалась заниженная стоимость и/или объем экспортируемого леса.

В таможенных документах указывалась заниженная стоимость и/или объем экспортируемого леса. Внесение ложных сведений в систему ЛесЕГАИС: Для прикрытия своих действий злоумышленники использовали реквизиты ООО "Сыктывкар-Лес", которое было оформлено как юридическое лицо без реального намерения вести предпринимательскую деятельность.

В результате слаженной работы сотрудников УФСБ России по Республике Коми и СУ СКР по Республике Коми удалось выявить и пресечь противоправную деятельность. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.