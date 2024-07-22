Трагедия на воде: в Коми за прошедшие выходные утонули два человека

В минувшее воскресенье, 21 июля, в Коми произошли две трагедии на воде, которые унесли жизни двух 50-летних мужчин.

Первый случай произошел в Усть-Куломском районе. Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли из воды тело погибшего мужчины.