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Трагедия на воде: в Коми за прошедшие выходные утонули два человека

Трагедия на воде: в Коми за прошедшие выходные утонули два человекаФото: МЧС по Республике Коми

В минувшее воскресенье, 21 июля, в Коми произошли две трагедии на воде, которые унесли жизни двух 50-летних мужчин.

Первый случай произошел в Усть-Куломском районе. Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли из воды тело погибшего мужчины.

В этот же день трагедия повторилась в Сыктывдинском районе. Спасательная операция также завершилась обнаружением тела утонувшего.

Обстоятельства и причины обоих происшествий в настоящее время выясняются. По фактам гибели людей проводятся проверки.

МЧС Республики Коми напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Не купайтесь в незнакомых местах, не заплывайте далеко от берега, не употребляйте алкогольные напитки перед купанием и не оставляйте без присмотра детей.

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