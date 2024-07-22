В Коми возбуждено уголовное дело на 18-летнего водителя, по вине которого погиб 13-летний подросток
- 16:00 22 июля
- 16+
- Екатерина Незлоба
В Усть-Куломском районе Коми 18-летний юноша стал фигурантом уголовного дела после трагического ДТП, унесшего жизнь 13-летнего Никиты Т. из села Скородум.
Напомним, авария произошла 19 июля на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. Молодой человек, управлявший автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия 12-летний Никита, находившийся в салоне машины, получил травмы, несовместимые с жизнью.
Как сообщает СУ СКР по Коми, водитель подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным "Комсомольской правды в Коми", сегодня, 22 июля, тело погибшего подростка было доставлено в село Скородум. В ближайшее время состоится прощание с Никитой.
Трагедия затронула многодетную семью. Никита был старшим из пяти детей.
Читайте также:
- "В августе начнется климатический ужас": синоптики озвучили новый прогноз на конец лета
- "С понедельника будет бесплатно для каждого пожилого пенсионера": новая льгота вводится с 24 июля
- Это самая вредная ягода: а мы едим ее покупаем и едим как деликатес, еще и детей угощаем
- Решение подписано: всех, у кого есть дети, ждет приятный сюрприз с 1 августа
- «С понедельника будет бесплатно для любого пенсионера». Новая льгота вводится с 23 июля