В Коми возбуждено уголовное дело на 18-летнего водителя, по вине которого погиб 13-летний подросток

В Усть-Куломском районе Коми 18-летний юноша стал фигурантом уголовного дела после трагического ДТП, унесшего жизнь 13-летнего Никиты Т. из села Скородум.

Напомним, авария произошла 19 июля на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. Молодой человек, управлявший автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия 12-летний Никита, находившийся в салоне машины, получил травмы, несовместимые с жизнью.