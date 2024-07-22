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В Коми возбуждено уголовное дело на 18-летнего водителя, по вине которого погиб 13-летний подросток

В Коми возбуждено уголовное дело на 18-летнего водителя, по вине которого погиб 13-летний подростокФото: СУ СКР по Коми

В Усть-Куломском районе Коми 18-летний юноша стал фигурантом уголовного дела после трагического ДТП, унесшего жизнь 13-летнего Никиты Т. из села Скородум.

Напомним, авария произошла 19 июля на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. Молодой человек, управлявший автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия 12-летний Никита, находившийся в салоне машины, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает СУ СКР по Коми, водитель подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным "Комсомольской правды в Коми", сегодня, 22 июля, тело погибшего подростка было доставлено в село Скородум. В ближайшее время состоится прощание с Никитой.

Трагедия затронула многодетную семью. Никита был старшим из пяти детей.

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