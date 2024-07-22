В честь Дня мозга сыктывкарцам рассказали, привычки помогут укрепить здоровье самого важного органа
- 13:45 22 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
Врач рассказала, какие привычки помогут укрепить здоровье мозга
22 июля отмечают Всемирный день мозга. Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская рассказала, какие привычки помогут укрепить его здоровье.
Головной мозг — это один из самых сложных органов в человеческом теле. Он отвечает не только за движения и чувствительность, память, мышление, эмоциональное состояние человека и его способность к обучению, но и за работу сердца, дыхание и все другие жизненно важные процессы. Здоровье мозга лежит в основе нормального функционирования всех органов и систем, а значит, и хорошего самочувствия. Во многом оно зависит от образа жизни — физической активности, рационального питания, полноценного сна, а также общения и ментальной зарядки.
Важнейшую роль в здоровье мозга играет физическая активность. На пользу будет любое активное движение: бег, плавание или даже быстрая ходьба. Занятиям рекомендуется уделять не менее получаса в день.
«Упражнения стимулируют кровообращение, поддерживают оптимальный тонус сосудистой стенки, а значит, мозг получает больше кислорода и питательных веществ. Это хорошо сказывается на его работе: человек быстрее решает привычные задачи, лучше запоминает и усваивает информацию, мыслит яснее и продуктивнее», — объясняет врач.
Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья мозга. Чтобы мозг хорошо работал, важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полезными жирами. Эти вещества содержатся в овощах и фруктах, жирной рыбе, орехах, льняном семени.
«Антиоксиданты защищают клетки от повреждения, в том числе вызванного плохими экологическими факторами, некачественной едой, вредными привычками. А полиненасыщенные жирные кислоты дополнительно восстанавливают мембраны нервных клеток плюс способствуют эффективной передаче сигналов между нейронами и поддерживают высшие корковые функции мозга, такие как память и концентрация внимания», — напоминает врач.
Чтение, решение кроссвордов, игра в шахматы или решение всевозможных головоломок положительно влияют на здоровье мозга. Такие занятия способствуют формированию новых нейронных связей и поддержанию нейропластичности.
«Нейропластичность — это способность нейронов и нейронных связей быстрее восстанавливаться после травм и стресса, а также проще адаптироваться к новым обстоятельствам. Человек, у которого это свойство хорошо развито, быстрее обучается новому и сохраняет когнитивные функции в хорошем состоянии даже в пожилом возрасте», — поясняет врач.
Крайне негативно на здоровье мозга влияет стресс: он повышает уровень кортизола и может приводить к повреждению нейронов, ухудшению мыслительной функции и памяти, повышению риска нейродегенеративных заболеваний. Полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно, но важно уметь выходить из них с наименьшими потерями.
«Для эффективной работы со стрессом хорошо подходят техники расслабления (медитация, йога, глубокое дыхание) и занятия спортом, — напоминает врач. — Также очень важно включать в распорядок дня отдых и общение с друзьями: это позволяет быстрее справиться с эмоциональными нагрузками и снизить силу переживаний. При высоком накале стресса можно обучиться специальным техникам совладания с ним, например копинг-стратегиям или формированию и использованию “банка положительных эмоций”».
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