Предприятия Коми предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

В Сыктывкаре ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В этот период предприятиям стоит контролировать выбросы различных веществ. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

В период с 19:00 21 июля 2024 года до 09:00 24 июля в Сыктывкаре ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1-й степени опасности. Это касается рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Осторожнее требуется быть в ночные и утренние часы.