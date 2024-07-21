Предприятия Коми предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях
- 15:43 21 июля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В этот период предприятиям стоит контролировать выбросы различных веществ. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.
В период с 19:00 21 июля 2024 года до 09:00 24 июля в Сыктывкаре ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1-й степени опасности. Это касается рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Осторожнее требуется быть в ночные и утренние часы.
Данное предупреждение касается отдельных источников выбросов загрязняющих веществ. АО «СЛПК» и ООО «Сыктывкарский фанерный завод» оповестили о неблагоприятных условиях и рекомендовали им регулировать выбросы. На обычных жителей это никак не повлияет при соблюдении предприятий рекомендуемых норм.