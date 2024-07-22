Гадость в пластике: Роскачество опубликовало черный список марок растительного масла
- 17:03 22 июля
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- Служба новостей
Эксперты Роскачества провели исследование качества растительных масел, доступных на рынке России. В рамках исследования были проанализированы 57 образцов масел, и большинство из них соответствовало установленным стандартам. Тем не менее, у некоторых образцов были выявлены недостатки, вызывающие серьезные опасения.
Несколько известных брендов, таких как "Солнце Мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя Солнца", "Золотой Стандарт", "Благо", "Алей Konako" и "Green Ray", не соответствовали заявленным на упаковке характеристикам. Это говорит о том, что предоставляемая потребителям информация может быть недостоверной.
Кроме того, у масел брендов "Кубань" и "Green Ray" было выявлено отклонение от заявленного состава жирных кислот, что может свидетельствовать о добавлении посторонних масел в процессе производства. Это вызывает сомнения в прозрачности и соответствии заявленным компонентам масел, производимых этими компаниями.
С другой стороны, масла марок "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода" не показали никаких проблем при проверке. Это свидетельствует о том, что данные бренды соответствуют стандартам качества и предоставляют достоверную информацию для потребителей, сообщает progorodsamara.ru.
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