С вековым юбилеем поздравили пожилую жительницу села Республики Коми

Фото: глава Коми Владимир Уйба

Пожилую жительницу села Югыдаг поздравили с вековым юбилеем В Усть-Куломском районе Коми отметили уникальный юбилей Евдокии Тюневой, о чем сообщили представителями местной администрации. Глава Коми Владимир Уйба поделился информацией о этой замечательной жительнице села Югыдаг.

Евдокия Тюнева пережила все трудности военного времени, но сохранила оптимизм и крепкий дух. С детства она начала трудиться, а во время Великой Отечественной войны, как и многие женщины, вкладывала свои усилия.

Своего будущего мужа она встретила в 23 года, и совместно прожили 51 год, вырастили шестерых детей, 14 внуков, 23 правнуков и праправнучку. Евдокию также наградили статусом труженика тыла.