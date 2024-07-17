Зачем в Сыктывкаре прореживают кроны деревьев

В Сыктывкаре неизвестные опять с бензопилами пошли на деревья. Кто на этот раз трогает растительность города и законно ли это? По сигналу бдительных горожан на место «борьбы» бригад рабочих с зелеными легкими столицы Коми выехал «Про Город».

Читатели нашего издания сообщили о том, что на некоторых улицах уже который день какие-то люди в спецовках на подъемниках орудуют с деревьями. На этот раз их не вырубают целиком, однако лишают веток тополя и березы, не одно десятилетие украшающие Сыктывкар.

«Про Город» застал коммунальщиков за этой процедурой на улице Красных партизан (ближе к пересечению с Первомайской). За разъяснениями редакция обратилась в администрацию города. Оказалось, что в случае спила веток всё делается законно и обоснованно: