Зачем в Сыктывкаре прореживают кроны деревьев
- 09:40 17 июля
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- Дарья Шучалина
В Сыктывкаре неизвестные опять с бензопилами пошли на деревья. Кто на этот раз трогает растительность города и законно ли это? По сигналу бдительных горожан на место «борьбы» бригад рабочих с зелеными легкими столицы Коми выехал «Про Город».
Читатели нашего издания сообщили о том, что на некоторых улицах уже который день какие-то люди в спецовках на подъемниках орудуют с деревьями. На этот раз их не вырубают целиком, однако лишают веток тополя и березы, не одно десятилетие украшающие Сыктывкар.
«Про Город» застал коммунальщиков за этой процедурой на улице Красных партизан (ближе к пересечению с Первомайской). За разъяснениями редакция обратилась в администрацию города. Оказалось, что в случае спила веток всё делается законно и обоснованно:
- Часть широких крон в силу возраста массивных деревьев нависает над линиями электропередач, что может создавать им угрозу, особенно в те дни, когда в нашем городе усиливается ветер, как это было полторы недели тому назад. Коммунальные службы подходят к обработке растительности аккуратно и бережно: спиливают только те ветви, которые непосредственно соприкасаются с проводами.
Таким образом, речь о профилактике отключения света в домах и офисах горожан, что неизбежно как следствие аварий, которые могут возникать при ураганных порывах ветра, громе и молнии и ином разгуле стихии.
Сами деревья, растущие впритык к ЛЭП, как заверили читателей «Про Города» власти муниципалитета, останутся на своих местах и продолжат не только радовать взор жителей, но и приносить пользу, внося свою лепту в экологию Сыктывкара.