Беру ершик и прижимаю крышкой унитаза: хитрый трюк, который стоит попробовать сразу — совет опытного клинера из Канады

Уборка перестанет быть адом

Каждая хранительница домашнего очага прекрасно знает, сколько времени и сил уходит на уборку квартиры или дома. Особенно домохозяйки не любят убирать санузлы, ведь там скапливается много грязи и бактерий.



При этом хранительницы домашнего очага ежедневно следят за появлением различных лайфхаков, которые помогут сделать быт гораздо проще. Одним из таких поделилась эксперт по клинингу из Торонто Мелисса Мейкер.



Стоит отметить, что Мейкер является основательницей одной из популярных служб клининга в канадском Торонто. Кроме того, она делится разнообразными лайфхаками по уборке в своем канале Clean My Space.







Однако Мейкер не слишком любит уборку санузла, поэтому она и придумывает различные лайфхаки, которые облегчат жизнь. Так, клинер рассказала, что необходимо сделать с ершиком для унитаза после уборки.



Со слов Мейкер, после завершения уборки возьмите ершик, положите его на сиденье унитаза и прижмите сверху крышкой, чтобы щетка осталась внутри. Оставьте так на 10 минут, чтобы все капли стекли. После этого его можно вернуть в подставку.



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