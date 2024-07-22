Трагедия в Сыктывкаре: 19-дневный младенец умер из-за пристрастия матери к наркотикам

В Сыктывкаре 24-летняя женщина потеряла 19-дневного сына из-за своего пристрастия к наркотикам.

Дарья Кинзикеева, многодетная мать, сейчас находится в реабилитационном центре, пытаясь побороть зависимость. В интервью проекту МВД по Коми "Путь на дно" она рассказала, как наркотики разрушили ее жизнь.

До встречи с запрещенными веществами Дарья была образцовой матерью, воспитывавшей двоих детей. Она работала таксистом, и в 27 лет во время одной из поездок с клиентами ей предложили попробовать соль.

"Они ехали за закладками, предложили попробовать. Я попробовала, и меня затянуло", - признается Дарья.

Наркотики быстро захватили ее жизнь. Соль разрушила мозг, делая даже простые задачи непосильными.