Трагедия в Сыктывкаре: 19-дневный младенец умер из-за пристрастия матери к наркотикам
- 18:45 22 июля
- 16+
- Екатерина Незлоба
В Сыктывкаре 24-летняя женщина потеряла 19-дневного сына из-за своего пристрастия к наркотикам.
Дарья Кинзикеева, многодетная мать, сейчас находится в реабилитационном центре, пытаясь побороть зависимость. В интервью проекту МВД по Коми "Путь на дно" она рассказала, как наркотики разрушили ее жизнь.
До встречи с запрещенными веществами Дарья была образцовой матерью, воспитывавшей двоих детей. Она работала таксистом, и в 27 лет во время одной из поездок с клиентами ей предложили попробовать соль.
"Они ехали за закладками, предложили попробовать. Я попробовала, и меня затянуло", - признается Дарья.
Наркотики быстро захватили ее жизнь. Соль разрушила мозг, делая даже простые задачи непосильными.
"Я могла 30 секунд составлять предложения. О работе и говорить не приходится", - вспоминает Дарья.
Женщина скрывала свою зависимость от детей, говоря, что уезжает на заработки.
"Мы жили в машине без еды и воды, ели эту соль. Так я скатывалась на дно", - рассказывает она.
Два старших ребенка Дарьи уже закончили школу, но она не смогла присутствовать на их выпускных. Младший сын, рожденный в 2024 году, прожил всего 19 дней.
"Папа заживо меня похоронил, оплакивал меня", - говорит Дарья.
Сейчас она осознает свою ошибку и пытается начать новую жизнь.
История Дарьи - это трагический пример того, как наркотики могут разрушить жизнь человека.
Важно помнить, что зависимость - это болезнь, с которой можно справиться.
Если вы или ваши близкие столкнулись с проблемой наркомании, не бойтесь обращаться за помощью.
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