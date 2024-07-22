Мошенники украли у жителей Коми еще около 23 млн рублей за неделю
- 20:15 22 июля
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- Екатерина Незлоба
За прошедшую неделю жители Республики Коми лишились в общей сложности 23 миллионов рублей, став жертвами мошенников.
Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.
Злоумышленники используют различные схемы обмана, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. Одним из примеров является история учителя физкультуры из Сыктывкара. Неизвестный, представившись сотрудником банка, сообщил ему о якобы попытках оформить кредит на его имя.
"Спасти" свои деньги педагогу предложили, оформив встречные займы и переведя их на "безопасную ячейку".
В итоге, доверчивый учитель перечислил мошенникам 2,4 миллиона рублей, из которых 1 миллион рублей были его личными сбережениями.
Не стала исключением и медсестра из Сыктывкара. "Полицейскому", пообещавшему ей помочь в сложной ситуации, она перевела более 2,3 миллионов рублей.
Помимо этого, в сети мошенников попался и один из сотрудников силовых ведомств.
Поверив обещаниям "опытного трейдера" из интернета о легком заработке на инвестициях, он вложил в покупку акций более 2,5 миллионов рублей, которые впоследствии безвозвратно потерял.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Полиция Коми призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Необходимо всегда перепроверять информацию, не сообщать никому свои персональные данные и не переводить деньги на сомнительные счета.
В случае поступления подозрительных звонков или предложений следует незамедлительно обратиться в полицию.
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