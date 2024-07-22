В Сыктывкаре горячая вода пропадет еще на неделю в 70 домах из-за новых проблем
- 20:30 22 июля
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- Екатерина Незлоба
В Сыктывкаре из-за многочисленных дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний, "Т Плюс" продлевает отключение горячей воды еще на неделю.
Без горячей воды с 23 по 29 июля останутся 40 многоквартирных домов и 30 других объектов.
Первоначально горячая вода в этих домах отключена с 13 июля.
Список адресов, где продлевается отключение:
- Улицы:
- Интернациональная (157, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 179, 197)
- Д. Каликовой (14, 22, 24/1, 24А, 26, 34, 36, 37, 49)
- Кирова (39А, 44, 45, 56, 58, 60)
- Колхозная (14)
- Коммунистическая (3, 5, 7, 9)
- Куратова (2, 6, 18, 16А, 37, 53)
- Ленина (61, 63, 74, 78, 84, 108, 110, 111, 116, 118)
- Первомайская (121А)
- Пермская (4, 39, 43, 45)
- Пушкина (3, 5, 5/2, 7, 7/2, 23, 30, 34, 36, 38, 39, 59)
- Северная (61, 63А)
- Советская (26, 30, 35, 41, 52, 53, 55, 56, 59)
- Интернациональный (1)
"Т Плюс" приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что это уже не первый случай продления отключения горячей воды в Сыктывкаре в этом году.
В июне горячую воду в некоторых домах отключали на две недели дольше запланированного срока.
Жители города выражают недовольство качеством услуг "Т Плюс" и требуют от компании более ответственного отношения к своим обязанностям.
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