Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре горячая вода пропадет еще на неделю в 70 домах из-за новых проблем

В Сыктывкаре горячая вода пропадет еще на неделю в 70 домах из-за новых проблемФото: freepik.com

В Сыктывкаре из-за многочисленных дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний, "Т Плюс" продлевает отключение горячей воды еще на неделю.

Без горячей воды с 23 по 29 июля останутся 40 многоквартирных домов и 30 других объектов.

Первоначально горячая вода в этих домах отключена с 13 июля.

Список адресов, где продлевается отключение:

  • Улицы:
    • Интернациональная (157, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 179, 197)
    • Д. Каликовой (14, 22, 24/1, 24А, 26, 34, 36, 37, 49)
    • Кирова (39А, 44, 45, 56, 58, 60)
    • Колхозная (14)
    • Коммунистическая (3, 5, 7, 9)
    • Куратова (2, 6, 18, 16А, 37, 53)
    • Ленина (61, 63, 74, 78, 84, 108, 110, 111, 116, 118)
    • Первомайская (121А)
    • Пермская (4, 39, 43, 45)
    • Пушкина (3, 5, 5/2, 7, 7/2, 23, 30, 34, 36, 38, 39, 59)
    • Северная (61, 63А)
    • Советская (26, 30, 35, 41, 52, 53, 55, 56, 59)
  • Переулки:
    • Интернациональный (1)

    • "Т Плюс" приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

    Стоит отметить, что это уже не первый случай продления отключения горячей воды в Сыктывкаре в этом году.

    В июне горячую воду в некоторых домах отключали на две недели дольше запланированного срока.

    Жители города выражают недовольство качеством услуг "Т Плюс" и требуют от компании более ответственного отношения к своим обязанностям.

    Читайте также: 

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости