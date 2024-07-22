В Сыктывкаре горячая вода пропадет еще на неделю в 70 домах из-за новых проблем

Фото: freepik.com

В Сыктывкаре из-за многочисленных дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний, "Т Плюс" продлевает отключение горячей воды еще на неделю. Без горячей воды с 23 по 29 июля останутся 40 многоквартирных домов и 30 других объектов.

Первоначально горячая вода в этих домах отключена с 13 июля.

Список адресов, где продлевается отключение:

Улицы: Интернациональная (157, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 179, 197) Д. Каликовой (14, 22, 24/1, 24А, 26, 34, 36, 37, 49) Кирова (39А, 44, 45, 56, 58, 60) Колхозная (14) Коммунистическая (3, 5, 7, 9) Куратова (2, 6, 18, 16А, 37, 53) Ленина (61, 63, 74, 78, 84, 108, 110, 111, 116, 118) Первомайская (121А) Пермская (4, 39, 43, 45) Пушкина (3, 5, 5/2, 7, 7/2, 23, 30, 34, 36, 38, 39, 59) Северная (61, 63А) Советская (26, 30, 35, 41, 52, 53, 55, 56, 59)



Переулки: Интернациональный (1)

"Т Плюс" приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что это уже не первый случай продления отключения горячей воды в Сыктывкаре в этом году.

В июне горячую воду в некоторых домах отключали на две недели дольше запланированного срока.

Жители города выражают недовольство качеством услуг "Т Плюс" и требуют от компании более ответственного отношения к своим обязанностям.