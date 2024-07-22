Вот что ждет каждого неработающего пенсионера с 1 августа

Фото из архива "Про Города"

Уже скоро пенсионеров, которые продолжают трудиться, ждет возобновление индексации пенсий. Но пока этого еще не произошло, прибавку они будут получать, как и ранее – с 1 августа. В 2024 году максимальная прибавка окажется не очень высокой, но коснется она всех, кто трудился в прошлом году. Повышение пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2024 года

8 июля 2024 года президент подписал законопроект, который возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Однако заработает законопроект лишь с 1 января 2025 года, а фактически первое повышение выплат произойдет еще на месяц позже.

Начиная с 2016 года пенсии тем, кто работает, не повышались в рамках всеобщей индексации. Однако без ежегодного повышения выплат эти люди не оставались, правда, это повышение было не очень существенным.

Каждый год с 1 августа пенсионерам производят перерасчет их пенсионных прав. Как в итоге пройдет повышение пенсии с 1 августа 2024 года:

Социальный фонд определяет итоговую сумму страховых взносов по конкретному человеку за предыдущий год;

эти взносы по установленным правилам переводят в пенсионные баллы – где взносы от максимально возможной суммы (предельная база) соответствуют 10 баллам;

затем эти баллы прибавляются к индивидуальному счету пенсионера – но в количестве не более 3;

в августе пенсионер получает пенсию уже с учетом этого перерасчета.

Таким образом, повышение касается не столько тех, кто работает по состоянию на 1 августа 2024 года, сколько тех, кто работал в течение 2023 года.

Несколько примеров перерасчета пенсии с 1 августа 2024 года:

Пенсионер в 2023 году получал 35 000 рублей зарплаты в месяц. Его итоговый заработок за год – 420 тысяч рублей, с учетом предельной базы (1,917 млн рублей) он получит 2,19 пенсионных балла. Так как это меньше 3, все это количество прибавится к пенсии. Пенсионный балл в 2024 году «стоит» 133,05 рублей – поэтому прибавка составит максимум 291,38 рублей в месяц. По факту она будет меньше – так как стоимость в 133 рубля учитывает индексации прошлых лет (чего работающие люди лишены).

Человек зарабатывал в 2023 году МРОТ – 16 242 рубля в месяц. За год это 194 904 рубля, или 1,017 балла. Прибавка составит максимум 135,31 рублей.

Зарплата пенсионера в 2023 году составляла 80 000 рублей в месяц. В год он получил 960 тысяч – это 5 пенсионных баллов. Но так как это больше, чем лимит, то в пенсию засчитается только 3 балла – и прибавка не превысит 399,15 рублей в месяц.

Соответственно, прибавка к пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2024 года будет небольшой – даже в лучшем случае она будет меньше 400 рублей в месяц.

Перерасчет произойдет автоматически, прибавку получат все, кто в 2023 году работал по трудовому договору, договору ГПХ или был ИП.

Кому еще повысят пенсии с 1 августа 2024 года

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – не единственная прибавка с 1 августа 2024 года. Повышенную пенсию начислят и некоторым другим категориям пожилых людей – в том числе тем, кто получил право на прибавку в предыдущие месяцы (то есть, в июне-июле).

Вот категории пенсионеров, кому повысят пенсию с 1 августа 2024 года:

Уволились с работы в июне или июле. Пока индексация работающим пенсионерам не возобновлена официально, это единственный способ получать больше – нужно уволиться с работы, и спустя пару месяцев к пенсии прибавят все «пропущенные» этапы индексации. В сумме индексация пенсий с 1 августа 2024 года может доходить до 70-80% от пенсии (если человек работал долго и непрерывно с 2016 года).

Достигли возраста 80 лет или получили инвалидность I группы – прибавка составит 8134 рубля минимум. А если у пенсионера есть иждивенцы или «северный» стаж, то она может быть и чуть больше.

Оформили иждивенцев – например, детей до 18-23 лет, внуков (за которыми не могут присматривать родители) или других родственников. За каждого иждивенца начисляется 2711 рублей в месяц, в сумме максимум за троих – те же 8134 рубля.

Оформили помощника по уходу – неработающего, но трудоспособного человека. Это может быть как родственник, так и любой другой человек. За оформленного помощника пенсионер старше 80 лет получает каждый месяц по 1200 рублей, распоряжаться которыми он может по своему усмотрению.

Кроме того, право на прибавку получат все, кто подтвердит в предыдущем месяце право на нее. К примеру, человек может «достать» справку о зарплате за периоды до 2002 года, подтвердить «северный» стаж или добиться перерасчета по какому-то другому основанию. Повышенная выплата начнет начисляться с нового месяца.

Когда будет следующая индексация пенсий для работающих и неработающих пенсионеров

Кроме перечисленных выше категорий, в ближайшем будущем прибавка ждет военных пенсионеров – с 1 октября 2024 года их пенсии вырастут на 5,1% за счет повышения понижающего коэффициента.

Следующий этап индексации коснется уже всех пенсионеров и начнется он с 1 февраля 2025 года:

неработающим пенсионерам – их текущие пенсии поднимут ориентировочно на 4%;

работающим пенсионерам – им поднимут пенсии, зафиксированные на 31 декабря 2024 года.

Отметим, что формально индексация для работающих россиян начнется с 1 января 2025 года, но фактически повышение пройдет месяцем позже – по новым правилам пенсии для всех будут повышаться каждый год в два этапа (в феврале и апреле).

Важно: индексация для работающих пенсионеров по факту оказалась «половинчатой» – им не пересчитают стоимость пенсионного балла и фиксированные выплаты на все «пропущенные» этапы, а начнут повышение только с индексации 2025 года. Полное «восстановление» пенсии будет доступно только при увольнении с работы, сообщает bankstoday.net.