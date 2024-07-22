В Лесозаводе из почтовых ящиков украли счета за ЖКУ
- 19:00 22 июля
- 6+
- Дарья Шучалина
Сыктывкарцы из местечка Лесозавод пожаловались в «Про Город» на то, что из почтовых ящиков исчезают счета за ЖКУ, в том числе – за капремонт. Поймать воришек не удается: подъезды не оснащены камерами видео-наблюдения. Как быть в такой ситуации собственникам жилья?
Дельный совет читателям «Про Города» дали в регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми. Там горожанам напомнили о том, что есть два способа получения платежных документов:
- Помимо счетов на бумажном носителе можно получать их и в электронном виде. Второй вариант актуален не только для домов, где неизвестные воруют содержимое из почтовых ящиков, но и для благополучных объектов жилфонда, где проживают те, кто часто не бывает дома. Например, уезжает в отпуск, командировку либо находится на длительном лечении в больничных стационарах.
Чтобы не пропустить период оплаты ЖКУ и в том числе взноса на капремонт, удобнее оформить получение квитанций в виртуальном режиме.
- Об изменении способа получения платежного документа с бумажного на электронный вариант вы можете в любой момент уведомить Регоператора - Фонд капремонтов МКД в Коми, - уточнили нашим читателям в регцентре. - Достаточно направить заявление с копией документа о праве собственности на помещение в многоквартирном доме на электронную почту: info@regoperatorkomi.ru.
Бланк заявления вы можете скачать с сайта: http://regoperatorkomi.ru/formy-zayavleniy («Заявление о переходе на электронную доставку квитанций»).
В руководстве Регоператора «Про Городу» уточнили: перечислить взнос можно без комиссионного сбора - в отделениях Почты России, банкоматах Газпромбанка или на сайте самого Регоператора.