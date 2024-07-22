В Лесозаводе из почтовых ящиков украли счета за ЖКУ

Сыктывкарцы из местечка Лесозавод пожаловались в «Про Город» на то, что из почтовых ящиков исчезают счета за ЖКУ, в том числе – за капремонт. Поймать воришек не удается: подъезды не оснащены камерами видео-наблюдения. Как быть в такой ситуации собственникам жилья?

Дельный совет читателям «Про Города» дали в регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми. Там горожанам напомнили о том, что есть два способа получения платежных документов:

- Помимо счетов на бумажном носителе можно получать их и в электронном виде. Второй вариант актуален не только для домов, где неизвестные воруют содержимое из почтовых ящиков, но и для благополучных объектов жилфонда, где проживают те, кто часто не бывает дома. Например, уезжает в отпуск, командировку либо находится на длительном лечении в больничных стационарах.



Чтобы не пропустить период оплаты ЖКУ и в том числе взноса на капремонт, удобнее оформить получение квитанций в виртуальном режиме.