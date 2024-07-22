Бастрыкин взял под контроль дело о выселении вдовы бойца СВО из квартиры в Коми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СКР в Коми провести доскональную проверку по факту выселения вдовы участника специальной военной операции из квартиры.

Информация о ситуации стала резонансной после того, как в социальных сетях появились сообщения о том, что администрация одного из городов Коми пытается выселить женщину из жилья, мотивируя это тем, что договор социального найма был заключен с ее погибшим мужем.