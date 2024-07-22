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Бастрыкин взял под контроль дело о выселении вдовы бойца СВО из квартиры в Коми

Бастрыкин взял под контроль дело о выселении вдовы бойца СВО из квартиры в КомиФото: Правительство РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СКР в Коми провести доскональную проверку по факту выселения вдовы участника специальной военной операции из квартиры.

Информация о ситуации стала резонансной после того, как в социальных сетях появились сообщения о том, что администрация одного из городов Коми пытается выселить женщину из жилья, мотивируя это тем, что договор социального найма был заключен с ее погибшим мужем.

Бастрыкин выразил серьезную обеспокоенность этой историей и потребовал от руководства СУ СКР по Республике Коми:

  • Провести тщательную проверку всех обстоятельств дела.
  • Оценить законность действий администрации.
  • Оказать женщине всю необходимую помощь и поддержку.
  • Доложить о ходе проверки и ее результатах.

Ход проверки находится на личном контроле Бастрыкина.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда вдовы военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, сталкиваются с подобными проблемами.

Важно, чтобы такие ситуации не повторялись, а права членов семей погибших героев были надежно защищены.

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