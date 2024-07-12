В Коми значительно выросло количество разводов

В республике Коми наблюдается рост количества разводов. Как сообщила Елена Галикаева, начальник отдела по адвокатским и нотариальным вопросам управления Министерства юстиции Коми, ежегодно регистрируется около 4 000 браков и примерно 3 700 разводов. Полтора года назад отмечался повышенный интерес к вступлению в брак, что связано со специальной военной операцией.

Священник Сыктывкарской епархии Русской православной церкви Максим Стыров объясняет, что семья, согласно вероучению, основана на целомудрии и соблюдении заповеди «не сотвори себе кумира». Целомудрие включает в себя сохранение девственности до замужества, верность и совместное преодоление жизненных препятствий, а «не сотвори себе кумира» означает, что семья не должна заменять собой Бога и быть превыше всего. Он подчеркнул, что единственной истинной причиной для развода является измена.