Ухтинец до смерти забил знакомого в общежитии: его будут судить

В следственном отделе по городу Ухте СУ СК России по Республике Коми завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 28-летнего жителя, обвиняемого в преднамеренном убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Согласно материалам следствия, в августе этого года в общежитии на улице Октябрьской между обвиняемым и его знакомым, которые были в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт.