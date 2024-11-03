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Ухтинец до смерти забил знакомого в общежитии: его будут судить

Ухтинец до смерти забил знакомого в общежитии: его будут судитьФото СУ СКР по Коми

В следственном отделе по городу Ухте СУ СК России по Республике Коми завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 28-летнего жителя, обвиняемого в преднамеренном убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Согласно материалам следствия, в августе этого года в общежитии на улице Октябрьской между обвиняемым и его знакомым, которые были в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт.

Причиной ссоры стало обвинение в предполагаемой краже имущества сожительницы обвиняемого. Из-за личной неприязни нападавший нанес жертве не менее 30 ударов кулаками и ногами, включая удары по голове и груди. В результате множественных травм с переломами и повреждениями внутренних органов пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователю удалось собрать достаточное количество доказательств, поэтому уголовное дело передается для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения.

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