Сыктывкарец оштрафован за призывы к террористической деятельности
- 21:45 4 ноября
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- Екатерина Незлоба
Первый Западный окружной военный суд вынес решение по делу Дмитрия Борисевича, жителя Сыктывкара, который был обвинён в публичных призывах к террористической деятельности. Суд установил, что 25 июля 2022 года Борисевич разместил в социальной сети “ВКонтакте” запись, которая содержала угрозы в адрес председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
Текст публикации начинался с провокационных слов и демонстрировал признаки призыва к насильственным действиям. Подсудимый не признал свою вину и отказался от дачи показаний в суде, утверждая, что его слова были лишь выражением личного мнения и не имели намерения нанести вред.
По словам дочери Борисевича, она не знакома с его публикациями, но допускает, что они могут содержать критику власти. Известно, что ранее Борисевич уже привлекался за размещение экстремистских материалов. В итоге суд назначил ему штраф в размере 300 000 рублей, подчеркнув серьёзность обвинений и общественную опасность подобных высказываний, сообщает "Комиинформ".