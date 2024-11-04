Сыктывкарец оштрафован за призывы к террористической деятельности

Первый Западный окружной военный суд вынес решение по делу Дмитрия Борисевича, жителя Сыктывкара, который был обвинён в публичных призывах к террористической деятельности. Суд установил, что 25 июля 2022 года Борисевич разместил в социальной сети “ВКонтакте” запись, которая содержала угрозы в адрес председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.

Текст публикации начинался с провокационных слов и демонстрировал признаки призыва к насильственным действиям. Подсудимый не признал свою вину и отказался от дачи показаний в суде, утверждая, что его слова были лишь выражением личного мнения и не имели намерения нанести вред.